CHP’de iki ayrı bayramlaşma hazırlığı: Özel Güvenpark’ta, Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de olacak

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CHP, yarın Ankara’da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor.

AKP’nin yargı kararıyla resmi olarak CHP Genel Başkanı sıfatını kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00’teki programı için birçok ilden sosyal medya kanalıyla “Ankara’ya ücretsiz ulaşım” çağrıları paylaşıldı.

ANKA’da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun "halk buluşması" adı altında gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu’nun “Gül ki güller açsın” şarkısıyla karşılanacağı duyuruldu. Karşılama için şarkı seçiminin Özel’in “Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin” şiirinden yaptığı alıntıya yanıt olarak seçildiği öne sürüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, polis talimatıyla partilileri tahliye ettirdiği Genel Merkez bahçesinde konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.

Özel aynı saatte Güvenpark’ta olacak

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP Lideri Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.