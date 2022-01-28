CHP'de 'rüşvet' istifası: Açıklamaya tepki gösterip istifa ettiler

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından yakalanmıştı.

İHA'nın haberine göre, bunun ardından yaşanan süreçte CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkanı Semih Şahin'e sahip çıkan bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası İl Başkan vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etti.

Şahin yaptığı açıklamada, “Partimiz il yönetimi olarak yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, Bilecik Belediye Başkanlığı ile ilgili konuda, yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini hiçe sayarak, mevcut durumda tarafsız ve yargı sürecini takip ederek değerlendirmek yerine, tamamen bireysel düşünceler ile destek içeren basın açıklaması sonrasında, üyesi olmaktan her zaman onur ve gurur duyacağım partimin, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.”