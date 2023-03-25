CHP’de milletvekili adaylığı başvuru sayısı belli oldu

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Seçime yönelik geri sayım devam ederken, partilerin aday adaylığı süreci de sürüyor. CHP’de aday adaylığı sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bir önceki seçimlerde bin 500 civarında olan başvuru sayısı önümüzdeki seçimlerde ise 3 bin 500’ü geçti.

Üç seçim bölgesi bulunan Ankara’da CHP milletvekilliği için 400’e yakın kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. Başvuran isimler arasında mevcut vekillerden Gamze Taşcıer, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Nihat Yeşil, Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Murat Emir gibi isimler yer aldı. Bu dönemde Meclis’te yer almayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın ise yeni dönem için aday adaylığı başvurusu yaptığı belirtildi.

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atıcı da adaylığını duyurdu. Ankara milletvekilliği aday adaylığı için başvuranlar arasında ayrıca; eski CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Aysun Palalı Köktaş, TRT sanatçısı Elif Doğan, Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs, eski Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel de bulundu.

17 yıldan bu yana Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdal Atıcı da Muğla milletvekili aday adaylığı için başvuranlar arasında yer aldı.