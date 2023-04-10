CHP'de liste tartışması: 'Yumruklu kavga yaşandı' iddiası

Milletvekili listelerinin YSK'ya terslim edilmesinden bir gün önce, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nden 71 ismi listesine alan CHP Genel Merkezi'nde büyük kriz yaşandığı belirtiliyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, tansiyon gece boyu çok yüksekti. Hatta zaman zaman tansiyon korumalar arasında yumruklaşmaya varan kavgalara dönüştü. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın korumaları ile Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yumruklaştığı öne sürüldü.

Bir başka tartışma ise CHP listesinde Erzincan adayı gösterilen Mustafa Sarıgül’ün oğlunun İstanbul’dan aday gösterilmek istendiği, Oğuz Kağan Salıcı ile parti yönetiminin tartıştığı ifade ediliyor.

CHP’de bir başka tartışma eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Hatay'dan gösterilmek istenmesi ile yaşandı. Tartışmanın ardından Ergin Ankara'dan aday gösterildi.

Gece yapılan listede de eleştiri ve tepkiler üzerine revizeler yapıldı. DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu İstanbul'dan seçilebilecek üst sıralara yükseltildi.