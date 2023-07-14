CHP'de kurultay öncesi atama tartışması: PM üyesi toplantı çağrısı yaptı

Seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının alevlendiği CHP’de kongre süreci başladı. Takvim işlerken Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkâri il başkanlarının görevden alınıp yerlerine atama yapılması tartışma konusu oldu.

5 Temmuz’daki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararını, bazı partililer, "kongre sürecine genel merkezin müdahalesi" olarak nitelendirdi. Somut bir gerekçe olmadan görevden alındıklarını savunan il yönetimleri de karara itiraz etti. Parti Meclisi (PM) üyesi Tekin Bingöl, itirazların görüşülmesi için PM'nin toplanması gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, CHP’de uzun yıllar örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Bingöl, geçmişte kongre takvimi işlerken il yönetimlerinin görevden alındığı bir örnek hatırlamadığını söyledi. Tekin, "Somut gerekçe açıklanmadı, zamanlaması manidar" yorumunda bulundu. Görevden alma kararlarının tüzüğe göre haklı ve somut gerekçelerinin ortaya konulup parti kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyleyen Bingöl bunun için de üyesi olduğu PM'yi işaret etti.

İtirazların görüşüleceği organ olan PM'nin, rutin takvimi beklemeden bir an önce toplanması gerektiğini belirten Bingöl, büyük kurultay tarihi için de, “Çok rahat şekilde ekim ayına gelmeden kongre süreçleri bitirilebilir. Dolayısıyla yerel seçimlerden önce kurultayın yapılmasında büyük yarar var. Tıpkı yenilenmiş dinamik hale dönüştürülmüş ilçe ve il örgütleri gibi yenilenmiş bir PM ve ondan oluşturulacak yeni MYK ile yerel seçime gitmek bana daha akılcı geliyor” dedi.