CHP'de kritik Parti Meclisi toplantısı başladı

CHP'de gerilimli geçen belediye başkanları toplantısının ardından bugün Parti Meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor.

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'Değişim' ve 'sızdırılan toplantı' tartışmalarının devam ettiği CHP'de, Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

Bugünkü Parti Meclisi toplantısında, Ağrı, Hakkâri, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması gündeme gelecek.

Partide Kurultay öncesi mahalle delege seçimleri devam ederken söz konusu il başkanları görevden alınmıştı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların zoom toplantısının kaydının sızdırılması tartışmalara neden olmuştu.

Parti Meclisi toplantısında ayrıca ekonomi politikaları görüşülecek ve Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımına ilişkin görüşme de karara bağlanacak.

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