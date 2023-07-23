CHP'deki toplantı: İmamoğlu'ndan 'Artık ikinci parti olmayı hazmedemem' çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve değişim isteyen isimlerin internete sızan toplantısı, dün CHP Genel Merkezi'nde yapılan belediye başkanları toplantısına damga vurdu.

36 belediye başkanı mazeret bildirdi

Toplantıya 36 belediye başkanı mazeret bildirerek katılmadı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, tüm belediye başkanlarına beş dakika söz verdi. Süresini aşan her isme 'toparlayın' uyarısında bulundu.

'İttifak olmayacakmış gibi çalışın' talimatı

Halktv'den Şeyma Paşayiğit'in aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında, "Yerel seçim sürecini başlatıyoruz 220 gün kaldı. Tutarlı bir kampanya yürüyeceğiz. Geçmiş seçimlerde ittifaklarımız oldu. Şimdi hiç ittifak olmayacakmış gibi hazırlanmak zorundayız. Parti içi tartışmalarının kamuoyu önünde yapılmasında kaçınılmasını istiyorum. Parti içi tartışmalar partiye negatif sonuçlar doğurur" diye konuştu.

İlk kez yüz yüze geldiler

Sızan zoom toplantısı sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüz yüze gelen Ekrem İmamoğlu, değişim tartışmalarındaki düşüncelerini aktardı.

İmamoğlu: Özür dileyecek bir durumum yok

İmamoğlu, "Size daha önce de dediğim gibi değişimin moderötürü ben olayım. Ombusmanı siz olun. 'Belediye başkanları siyaset yapmasın' demeyi doğru bulmam. Partimizin eksikliğini konuşamadan yerel seçime gidersek bizi kötü günler bekliyor. Mesele genel başkanlık meselesi değildir" diye konuştu.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "etik olarak rahatsız edici" dediği zoom toplantısı için "O toplantıda etik dışı bir durum yok. Etik dışında bir durum olsaydı özür dilerdim. Ama sizden seçimden bu yana özür dileyecek bir durumum yoktur" dedi.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'ikinci parti olmayı hazmedemem' tepkisi

İmamoğlu, yerel seçimlere kadar değişim yaşanmaz ise partinin başarısız olacağını söyledi. İmamoğlu, "Ben hala hazırım, değişim için sizden el bekliyorum" dedi. AKP'nin eylülde kongreye gideceğini anımsatan İmamoğlu, "AKP bile 'oylarımız düştü' diye eylülde kongreye gidiyor. Biz konuşamıyoruz. Bu yüzden bizi başkaları konuşuyor. Ben artık bir dahaki seçimde ikinci parti olmayı hazmedemem. Sizin de bunu hak etmediğinizi düşünüyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da "Değişim konusunda, sadece 'o gitsin bu gelsin' meselesi olamaz ideolojik bir arka plan olması lazım ama yok. Partide genel başkanlık sorunu yoktur. Genel başkanlık talebi her üyenin hakkıdır. Ama partinin etinden sütünden faydalanıp şan şöhret sahibi olanların hakkı değildir" diye sert konuştu.

Kerimoğlu ayrıca "Eğer sonuç alsaydık ikinci turda herkes genel başkanı övüyor olacaktı" eleştirisinde de bulundu.

Kılıçdaroğlu altılı masayı 'CHP ve cami' bağlamında anlattı

Belediye başkanlarından ayrıca altılı masa eleştirisi de geldi. Kılıçdaroğlu buna karşı "Bunun bir sürü nedeni var. CHP cami avlusu önünden bile geçemiyordu, bundan sonra yeniden yapılanmalıyız. Genel başkan ile partililer aynı sesi vermeli" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük isteğinin adaylarının seçimle gelmesi olduğunu ancak üye yapılarında sıkıntı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan 'temiz biri çıksa hemen bırakırım' çıkışı

Değişim tartışmaları hakkında da Kılıçdaroğlu sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Ben hiçbir zaman bir göreve aday olmadım. 'Ömrümün sonuna kadar genel başkan olacağım' diye bir derdim yok. Partinin ilke ve değerlerine bağlı partiyi ileri götürecek geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" dedi.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında 'etik' gerilimi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'Belediye başkanları siyaset yapmasın' demeyi doğru bulmam' sözlerine ithafen "Kimseye 'siyaset yapmayın' demedim. 'Yerel seçimler yaklaştı, parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayın' dedim. 'Belediye başkanları beldeleriyle ilgili çalışmalar yapın' dedim. Bir belediye başkanı, partinin iç işlerini eleştirebilir ama nüfuz edemez. Sıcak siyasetin içine giremez. Girdiği anda taraf olur" yanıtı verdi.