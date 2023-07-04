CHP'de Kenan Nuhut yerine getirilen isim belli oldu

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’un 19 Haziran’da vefat etmesiyle boşalan CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan getirildi.

CHP Genel Merkezi tarafından atamayla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları çerçevesinde, spor dünyası ile ilişkileri kurma ve geliştirme konusunda, gerekli çalışmaları yapmak üzere, CHP Genel Başkanımız, Sayın Kemal Kiliçdaroğlu'nun uygun görmesiyle, Demirhan Şerefhan Spor Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Vefat eden, merhum Kenan Nuhut başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz" denildi.