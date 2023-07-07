CHP’de Hatay krizi: MYK kararı uygulanmadı, il başkanı ilçe başkanlarını görevden aldı

CHP MYK, dört ilçe başkanının görevden alınması kararını verdi. Ancak karar bazı milletvekillerinin itirazı üzerine durduruldu. Bu kez ertesi gün, İl Başkanı kararıyla, ilçe başkanları görevden alındı. Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, “Sandık koymadan, delege bildirmişler. İtirazlarımızı yaptık” dedi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, CHP’de Olağan Kurultay süreci kapsamında mahalle delege seçimleri devam ederken, Kayseri, Ağrı, Muş, Mardin, Van ve Hakkari’de il başkanlarının görevden alınmasının ardından benzer bir sürecin de Hatay’ın bazı ilçelerinde yaşandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Hatay’ın Arsuz, Belen, Erzin ve Defne ilçe başkanlarının görevden alınmasını kararlaştırdı. Ancak MYK toplantısı sonrasında bazı milletvekillerinin bu karara itiraz ettiği ve bu itirazlar üzerine de kararın uygulanmadığı öğrenildi.

‘MYK yetkisini bize devretti, görevden aldık’

CHP içerisinde bu tartışmalar yaşanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün de Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki’yi görevlendirdi ve bu dört ilçe başkanının görevden alınması talimatını verdi. İl Başkanı Tiryaki de Genel Başkan talimatı üzerine ilçe başkanlarını görevden aldı. Görevden alma süreci ile ilgili T24’ün sorusunu yanıtlayan CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, “MYK yetkisini bize devretti. Biz de genel başkanımızın talimatı üzerine bu ilçe başkanlarını görevden aldık” dedi.

‘Sandık koymadan telefonla delege belirlemişler’

Tiryaki, “Başkanların görevden alınma gerekçesi nedir?” sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle delegesi seçim sürecinde sandık koymuyorlardı. İlçe delege seçim sürecini sabote ettiklerini tespit ettik. Delege tespitlerini sandık koymadan telefonla yapmışlar ve ilçe seçim kurullarına bildirmişler. Askı sürelerini bile uygulamamışlar. Gerekli itirazlarımızı yaptık, görevden alındıkları için onların verdikleri listelerin bir karşılığı yok. Tekrardan kongre tarihi belirlenecek ve süreç devam edecek.”