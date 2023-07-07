CHP danışmanlığını yalanlamıştı: Eski Zafer Partili Ulukuş'tan açıklama

CHP, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığı yönündeki bilgiyi yalanlamıştı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘danışman atamaları’ yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" denilmişti.

'En az 4 kere sordum'

CHP'nin yalanlamasının hemen ardından Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere ‘Ben hâlâ danışman mıyım?’ diye sordum” diyen Ulukuş, “Her seferinde ‘burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et’ cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! ‘Gerçeği yansıtmıyor’ şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

Ulukuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.” Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP’yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP’de biri “Çok Milliyetçi” olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk’ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."

'Milyonlarca genç CHP’ye sırt çevirmiştir'

Açıklamasının ardından bir tweet daha atan Ulukuş, çocukken katıldığı bir CHP etkinliğinde çekilmiş fotoğrafını da tweetine ekleyerek şunları söyledi:

"Dedem 17-18 yaşında bir delikanlıyken İsmet İnönü’nün elini öpmüş ve 60 senesini CHP’de geçirmiştir. Babam 32 yıldır CHP için mücadele vermektedir. Bize faşist/ırkçı/aşırı sağcı diyerek baskı kuran ve partiyi yalana sevk edenler yüzünden benim gibi milyonlarca genç CHP’ye sırt çevirmiştir. Gençlik kollarındaki bazı arkadaşlar ve daha önceki görevinden olan bazı kişiler artık rahatça 'bizi iktidar yapan çalışmalarını' sürdürebilir."

CHP'de rahatsızlığa neden olmuştu

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Abdullah Çatlı’ya yönelik görüşleri nedeniyle tartışılan Ulukuş için “aşırı sağ” göndermesinde bulunmuştu.

Gökçen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP gençlik örgütlerinde partide danışmanlık ve yöneticilik yapacak kadrolar olduğunun altını çizerek, “Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum” demişti.