CHP'de hareketli günler başlıyor: 'Delege yapısı değişebilir'

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından CHP’de hareketli günler başlıyor. Parti koridorlarında 14 Mayıs’taki ilk turdan itibaren konuşulmaya başlayan ‘değişim’ talepleri ete kemiğe bürünüyor. CHP’de gözler bir yandan ‘uzun yolculuğa başlayan’ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na çevrilirken, bir yandan da kurultayın zamanı tartışılıyor.

Aday olmayacak

Kaybedilen seçimin ardından parti içinde değişim sesleri de yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa veda edip etmeyeceği soruları yükselirken, Kılıçdaroğlu cephesinden ‘yola devam’ mesajı geldi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun planı kurultay sürecinin başlatılması ve büyük kurultayın yerel seçimler sonrasına bırakılmasını öngörüyor. Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda aday olmayı düşünmeyeceği ve yerine bir isimi işaret edeceği düşüncesi öne çıkıyor.

Delege yapısı değişebilir

Partinin genel başkanlığı için bugüne kadar açık açık konuşulmasa da İmamoğlu’nun da adı geçiyor. İmamoğlu’nun seçimin ardından verdiği ‘değişim’ vurgulu mesajlar da bu minvalde okunuyor. CHP’lilere göre mevcut delege yapısında İmamoğlu’nun şansı ‘düşük’ olsa da kurultay süreciyle birlikte bunun değişebileceği düşünülüyor. Kamuoyunun desteğinin İmamoğlu’ndan yana olduğu yorumları yapılırken, bu durumun delege seçimlerine etki edebileceği belirtiliyor.

İmamoğlu cephesinde siyasi yasak endişesi

İmamoğlu’na yakın isimlerin bu aşamada en büyük endişesiyse kendisine siyasi yasak getirilmesi. Erdoğan’ın balkon konuşmasında İstanbul’a işaret etmesi “İmamoğlu’nu kendisine rakip olarak görüyor, göze alabilirse önünü kesmek isteyecektir” yorumlarına yol açtı. Buna karşı ‘emanetçi’ formülü konuşuluyor. Olası bir siyasi yasakta, delegelerin de İmamoğlu’ndan yana tavır alması halinde bu formülün işletilebileceği belirtiliyor. Bu formülle İmamoğlu siyasi yasaklı olması durumunda, bu sona erene kadar bir başka ismi işaret edecek.

CHP’de olası genel başkan adayları arasında Oğuz Kaan Salıcı, Tanju Özcan, Gürsel Tekin gibi isimler de zaman zaman zikrediliyor.