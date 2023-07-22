CHP’de gergin toplantı: 'Kendimi buraya ait hissetmiyorum'

"Değişim" çağrılarının merkezinde yer alan ve olağan kurultay sürecini yürüten CHP’de belediye başkanları, parti yönetimi ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sızdırılan zoom toplantısı sonrası ilk kez bir araya geldi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre CHP’nin yerel seçim stratejisinin ele alındığı toplantıda, partinin kurultay süreci gündeme geldi. Söz alan belediye başkanlarından bir bölümünün değişim çıkışı yaptığı öğrenilirken bir bölümünün ise partinin yıpratılmaması ve ittifak partileri ile ilişkinin bozulmaması yönünde açıklamalarda bulundukları bildirildi.

Bu kapsamda mevcut CHP yönetimini eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, genel başkanlık değişimine işaret ederek, bunun sağlanmaması durumunda önemli belediyelerin kaybedilebileceği uyarısında bulunduğu öğrenildi. İmamoğlu’nun değişim sürecinin tartışmadan uzak ve birlikte gerçekleştirilmesi için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunduğu da aktarıldı. Zoom toplantısı hakkında da konuşan İmamoğlu’nun, bu tür toplantılar yapılmasının etik dışı olmadığını söylediği de bildirildi.

İmamoğlu: Kendimi buraya ait göremiyorum

Toplantıdan edinilen bilgiye göre İmamoğlu, şunları söyledi:

“Seçimlerle alakalı sonuçlardan sonra benim sizden (Kılıçdaroğlu’ndan) dileyecek bir özrüm yok. Seçimlerden bir gün sonra randevu istedim ama vermediniz. Ben toplumu dinliyorum ama siz dinlemiyorsunuz. Değişimin mutlaka sağlanması gerekiyor. Aksi taktirde kayıplar büyük olacaktır. Partinin içerisinde bulunduğu durum ve mevcut konjonktüre göre kendimi buraya ait hissetmiyorum, kendimi buraya ait göremiyorum.”

Değişim konulu konuşmasını yaparken süre sınırı nedeniyle son sözlerini söylemesi istenen İmamoğlu’nun, “Bunları konuşmak için buradayız” dediği de ifade edildi.

'Görevi bırakırım'

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise görevi bırakması talepleri hakkında, “Parti tarihini bilen, geçmişi temiz birini getirin görevi hemen yarın bırakırım” dediği iddia edildi.