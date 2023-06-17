CHP'de 'beğeni' polemiği: 'Bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girsin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, dün BBC Türkçe'ye verdiği röportajda İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında ”Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem bey büyükşehir belediye başkanıyken, genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar'' demiş ve İmamoğlu’nun ‘rahatlıkla’ genel başkan olamayacağını, siyasi yasak talep edilen davalardan dolayı ‘sıkıntısı’ olduğunu dile getirmişti.

Röportajın ardından ise Kuşoğlu’nun bu sözleri üzeri eleştirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da Kuşoğlu’nu eleştiren bazı paylaşımları beğenmişti.

CHP milletvekili ve Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Deniz Demir, Murat Ongun’a tepki gösterdi. Demir, Ongun’a “Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum” dedi.