CHP'de altı il başkanının görevden alınma gerekçesi belli oldu

CHP’de altı il başkanının görevden alınma gerekçesi ortaya çıktı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre il başkanları hakkında, “görev ve sorumluluklarını aksatan yöneticilerin görevden alınmasını” düzenleyen 25/1 tüzük maddesi doğrultusunda işlem yapıldı. Gerekçeyi öğrenen il başkanları, Genel Merkez’e itiraz dilekçeleri gönderdi. Gözler şimdi itirazları değerlendirmesi gereken Parti Meclisi’ne çevrildi.

CHP’de Olağan Kurultay öncesinde mahalle delege seçimleri devam ederken, Ağrı, Hakkâri, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması tartışmalara neden olmuştu. Genel Merkez’den görevden almalarla ilgili bir açıklama yapılmazken, il başkanları da hangi gerekçe ile görevden alındıklarını bilmediklerini söylemişti. Genel Merkez tarafından resmi bildirim yapılan il başkanlarına parti tüzüğünün 25/1 maddesi kapsamında görevden alındıkları tebliğ edildi.

Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) görevden alma yetkisini düzenleyen ilgili madde, “Görev ve sorumlulukları ile mali yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da aksatan; partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin” görevden alınabileceğine hükmediyor. Söz konusu maddeye göre MYK, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini belirterek ilgili yöneticileri görevden alabiliyor.

Görevden alınan Muş, Kayseri ve Ağrı il başkanlarından itiraz

Genel Merkez’den görevden alınma gerekçesini öğrenen eski il başkanları ise partiye itiraz dilekçelerini göndermeye başladı. 30 yıldır partiye hizmet verdiğini belirten Muş eski İl Başkanı İsmail Adanur, “Ben partiye sonradan transferle gelen biri değilim. Bizi 25/1 maddesine göre görevden almışlar. Tüzükteki karşılığı disiplinsizlik, parti haklarını korumamak gibi bir gerekçe. Bu beni rencide etti. 30 yıldır hizmet ederken disiplinsiz değildim de bugün mü disiplinsiz oldum. Onurumuzla oynadılar. Dün itiraz dilekçemi gönderdim. Süreç her şeyi gösterecek” dedi. Görevden alınan Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan da pazartesi günü Genel Merkez’e itiraz dilekçesini gönderdiğini ifade ederek, “Bundan sonra top onlarda” dedi. Görevden alınan bir diğer başkan Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan da “Biz de anlamış değiliz, neden görevden alındığımızı, pazartesi itirazımızı yaptık” dedi.

Gözler PM toplantısına çevrildi

Gözler şimdi itirazların değerlendirileceği PM toplantısına çevrildi. Uzun yıllar partide Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Tekin Bingöl, “Parti Meclisi olağanüstü toplanırsa, genel merkez buna başka bir gündem maddesi ilave eder mi bunu bilemem. Öncelik bu itirazların değerlendirilmesindedir. Görüşülmesi istenen başka madde var ise genel merkez onu da gündeme alır. Ama şu anda birincil ihtiyaç bu itirazların görüşülmesidir” dedi.

'Zamanlama açısından uygun değil'

Delege seçimleri devam ederken il başkanlarının görevden alınması ilgili de konuşan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

“Tüzüğümüzün ilgili maddesi, MYK’ya il ve ilçe yönetimlerini görevden alma yetkisi veriyor. Ancak bunun çok somut gerekçelere dayandırılması gerekiyor. Gerçekten orada ciddi anlamda bir sorun yaşanıyorsa MYK, tüzükten gelen hakkını kullanarak görevden almayı gerçekleştirir. Geçmişte de bu tür görevden almalar yaşandı. Ancak, bu kez farklı bir durum var. Bir tanesi şu, kongre takvimi açıklandıktan sonra görevden almalar zamanlama açısından uygun değil. Nedenleri varsa kongre takvimi açıklanmadan önce olmalıydı, takvim ilerlerken değil.

Bunun bir şekilde anlatılması gerekiyor, anlatılacak merci de Parti Meclisidir. Eğer itirazlar söz konusu olursa, o itirazlar PM’de görüşülür. Bir an önce görüşülmeli ki, üzerinden uzun soluklu bir zaman geçerse bu takdirde kongre takvimi işlediğinden başka sorunlar yaşanacaktır. Örneğin itiraz sonucu bazı il başkanları Parti Meclisi kararı ile göreve geri dönerse o zaman nasıl olacak?

Görevden almaların ardından birçok partili arkadaş bana da sordu, geçmişteki görevim nedeniyle ciddi anlamda mesajlar aldım, yüz yüze partili arkadaşlarımız sordu. Bunu öğrenmek istiyorlar, bunun doğru bir yöntem olup olmadığını, zamanlamasını sorguluyorlar.”