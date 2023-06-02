CHP'de 17 isim istifasını verdi: Kurultay takvimi başlıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı 4,5 saat sürdü. Toplantıda, sonuçlar değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.

MYK'da 17 üye istifa etti

CHP MYK üyelerinin istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi. NTV'nin haberine göre istifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:

Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.

Kurultay talimatı

CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor. Yeni MYK’nın Cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. MYK toplantısında kurultaya gidilmesi konusunda Kılıçdaroğlu kurmaylarına "En erken ne zaman kurultaya gidebiliriz bunun çalışmasını yapın" talimatını verdiği belirtiliyor.

Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın Ekim ya da Kasım'da yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu öne sürülüyor.