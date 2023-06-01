Selin Sayek Böke'den MYK'dan istifa açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MYK üyelerinin Kılıçdaroğlu'na istifa sunduklarını duyurdu.

Böke, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na istifalarımızı sunduk.

Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu’nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim.

Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek.

Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek..."