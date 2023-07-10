CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı

Seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine eleştirileriyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Tedbirli" olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle başlatılan disiplin süreci devam ediyor.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugun Tanju Özcan'ın durumunu görüştü. Hakkındaki tedbir kararının devamına karar verildi, ayın 20'sinde savunma yapması tebliğ edildi. Öte yandan parti yönetimine karşı Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşü sürüyor.

Özcan, Ankara’ya başlattığı ''Adalet ve Değişim'' yürüyüşünün 7. gününde Kahramankazan’a ulaştı. Geceyi burada bir benzin istasyonunda karavanda geçiren Özcan, yürüyüşüne devam etti. Tanju Özcan, Ankara'ya yürüyüşünü Çarşamba günü sona erdirecek.