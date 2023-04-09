CHP ve İYİP'te 'fermuar' il sayısı 10’dan 16’ya çıktı

CHP ve İYİP'in üzerinde çalıştığı "fermuar" modelinde üzerinde anlaşılan il sayısı 10’dan 16’ya çıktı. 9 ilde CHP’nin milletvekili adayı, 7 ilde de İYİP’in milletvekili adayı birinci sırada yer alacak.

Uzlaşılan il sayısının ilk olarak 10’u bulduğu ve yaklaşık 40 il üzerinde de çalışmanın sürdüğü belirtilmişti. T24'ün haberine göre Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP’nin adayı birinci sırada yer alırken Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde de İYİP'in adayı birinci sırada yer bulacak.

Bu listelerde, Millet İttifakı’nda yer alan diğer partiler Deva, Saadet, Gelecek partileri ile Demokrat Parti’nin adayları yer almayacak.

CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi

Millet ittifakı seçim yarışına CHP ve İYİP'in çıkaracağı listelerle girecek. Diğer dört partinin milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek.

CHP'nin milletvekili adayları listelere son şeklinin verileceği toplantı 00.00'da yapılacağı duyurulmuştu ancak toplantının 9 Nisan saat 03.00'e ertelendiği açıklandı.