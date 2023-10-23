CHP ve AKP anlaşmıştı: Mahkeme reddetti, Swiss Otel arazisi satılamayacak

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan Swiss Otel arazisinin satışıyla ilgili kesin karar açıklandı. İstinaf ilk derece mahkemesinin verdiği kararın doğru olduğunu belirterek, İBB'nin talebini reddetti ve ''satış iptali'' kararını onayladı.

63 dönümlük arazinin AKP'li İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminden kalma 1,2 milyar liralık borcu mevcut. Borcun ödenmesini talep eden otel, arazi hakkında ipotek kararı aldırınca CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde 2022’de yapılan İBB Meclis toplantısında arazinin satılmasına karar verdi. AKP, CHP, MHP ve İYİP'in ortaklaştığı satışa iki CHP’li Meclis üyesi şerh düşerek karşı oy kullandı. Süreç yargıya taşındı ve İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, CHP’li Meclis üyelerinin açtığı davada arazinin satılmamasına hükmetti.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre İBB, ilk derece mahkemesinin kararını istinaf etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise Swiss Otel arazisinin satılamayacağını, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğuna istinaf talebinin gerekli nitelikte olmadığına kanaat getirdi. Kararla birlikte ayrıca Danıştay yolunun da kapalı olduğu belirtildi.

2032’den sonra gelirlen İBB kasasına girecek

CHP’li Meclis üyelerinin avukat İsmail Hakkı Atal, arazinin “halkın malı” olarak kaldığını belirterek şöyle konuştu: “Halkın menfaatini, kamu yararını koruyan müvekkil davacılar Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy ise disipline sevk edildi. 2032’ye kadar Swiss Otel (FIBA Holding) üst kullanım hakkı gerekçesiyle Dolmabahçe’deki araziyi kullanmaya devam edecek. Daha sonra tasını tarağını toplayıp gidecek ve mülkiyeti İBB’de olduğu için otelin tüm gelirlerini İBB kullanmaya başlayacak''