CHP tutuklanan Merdan Yanardağ için heyet oluşturdu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ için heyet oluşturduğunu bildirdi.

TELE1 canlı yayınına katılan Sarıgül, "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini söyledi.

Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları çarpıtılarak hedef gösterilen gazeteci Merdan Yanardağ, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın tutuklanması tepki çekerken Kemal Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."