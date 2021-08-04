CHP Trabzon Milletvekili Kaya: 'Yok' dedikleri uçakları bulduk

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "’Yok’ dedikleri uçakları bulduk” ifadeleriyle Türk Hava Kurumu’nda bulunan yangın söndürme uçaklarını görüntüledi.

​Türk Hava Kumu Etimesgut Meydan İşletme Müdürlüğü'ne gittiklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Son günlerde sosyal medyada bir video dolaşıyor. Bu videoda Türk Hava Kurumu’na ait, geçmişte ülkede ve çevre ülkelerdeki yangınların imdadına yetişen, onlardaki yangınları söndüren ve ülkelerinin başbakanları tarafından ismi ‘yangın kuşu’ olan uçaklarımız vardı. Hepimizin gurur duyduğu uçaklarımız vardı.

Şimdi o uçaklarla bir şayia dolaşıyor. O uçaklar vardı yoktu, bakımları yapılmamıştı gibi birçok şey konuşuluyor. Bugün bu uçaklar var mı yok mu tespit etmek için An kara milletvekillerimizle birlikte Etimeskgut meydan işletme müdürlüğünün önüne geldik."

Kaya, daha sonra arkasında duran uçakları göstererek, "Burada 5 tane uçağımız atıl vaziyette duruyor. Burada soruyoruz; bugün Türkiye cayır cayır yanıyor. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Ağaçlarımız yanıyor. Kuşlarımız yanıyor. Canlılar yanıyor. Hayvanlar yanıyor, insanlar yanıyor, evler yanıyor. Ciğerlermiz yanıyor. Durum buyken, bu ülke bütün imkanlarını seferber edip bu yangına bir damla su dökme gayreti içindeyken, bu uçaklar burada neden atıl vaziyette duruyor. Bu soruya bu ülkeyi yönetenler çıksın cevap versinler" diye sordu.

Kaya, "Bu uçaklar neden kullanılmıyor? Bu uçaklar neden kullanılır hale getirilmiyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

'Tavuklar içerisine kümes yaptı' demişti

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç 'Ben uçaklarını gördüm, tavukların içerisinde kümes yaptığı, neredeyse yumurtlayacakları, farelerin yuva yaptığı hale gelmişler' demişti.