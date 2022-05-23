CHP Sözcüsü'nden 'Aday Kılıçdaroğlu mu?' sorusuna yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında "Aday Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna yanıt verdi.

Öztrak "Parti sözcüsü olarak defalarca ifade ettim. Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir. Dolasıyla burada daha önce bu 6 lider Cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Dolasıyla bu niteliklere yoğunlaşmakta fayda vardır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine “Adayımız Kılıçdaroğlu” deme talimatı verdiği iddiaları hakkındaki soruya da Öztrak, “Her şeyden önce bizim Genel Başkanımızın üslubu bellidir. Maltepe’deki konuşması zaten bu üslubu en güzel şekilde ortaya koymuştur. Kimse Genel Başkanımızı, sarayın kibir abidesi ile karıştırmasın. Kendisinin de böyle bir talimatı yoktur" diye yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe mitinginde tokalaşmadığına ilişkin haberlerle ilgili soru üzerine Öztrak, “Her hafta, ‘boşuna heyecanlanmayın’ demekten, havuz medyasına bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Bu soruyu soranlar ‘öküzün altında buzağı aramayı’ bıraksınlar. Gündemi takip etsinler. Bu iddialar ilgili belediye başkanımız tarafından zaten fotoğraflarla yalanlanmıştı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Paris’te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etmesi ve Maltepe mitingine katılmamaları ilişkin Öztrak, “Bu ziyaret daha önce belirlenmiş bir ziyarettir. Genel Başkanımızın bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirilmiş bir programdır" dedi.