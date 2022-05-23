CHP'li Öztrak: Altın satan merkez bankası TCMB mi?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li haber ajansı Bloomberg'de yer alan bir habere atıfta bulunan Öztrak "Geçenlerde yabancı bir haber ajansı, bir Merkez Bankası’nın, İngiltere Merkez Bankası nezdinde tuttuğu altınlardan, yüklü bir satışı yapmış olabileceğini yazdı. Hem içeride hem de dışarıda olağan şüpheli olarak akıllara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geldi" dedi.

Öztrak "Bu altın satan merkez bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mı?" diye sorduklarını ancak hükümetten hâlâ bu konuda bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Öztrak şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, İngiltere Merkez Bankası nezdinde 4 milyar 638 milyon dolarlık altını olduğunu biliyoruz. Ayrıca zorunlu karşılık olarak bankalardan emanet alınan altınların da, 2 milyar 312 milyon dolarlık kısmı, yine İngiltere Merkez bankası nezdinde. Bu altın satan merkez bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mı? diye sorduk. Merkez Bankasının altınları yerinde duruyor mu, durmuyor mu? diye sorduk. Cuma günü bunlara cevap istedik, hükümetten hâlâ tık yok. Merkez Bankası verileri açıklandığında, durumu göreceğiz."