CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a: 'Putin'in ayağına gitti, borç alan emir alır'

Yerel seçime ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız" dedi.

Öztrak, CHP MYK toplantısı devam ettiği sırada basın toplantısı düzenledi.

'Borç alan emir alır'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gitmesini eleştiren Öztrak, ilk başta açıklananın aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelmediğini vurguladı.

Öztrak, görüşmeye ilişkin “Bugün Erdoğan, daha önce ‘Türkiye’ye gelecek’ dediği Putin’in ayağına gitti. Neden? Seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında Putin’e hangi tavizleri verdiniz? Şimdi ne vereceksiniz? Borç alan emir alır” ifadelerini kullandı.

'Silkinip ayağa kalkmak zorundayız'

Öztrak, yerel seçime yönelik ise “Kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız” dedi.

Öztrak, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız.”

Mahpeyker sorusunu yanıtsız bıraktı

Öztrak, Atatürk ve laiklik karşıtı Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman atanmasına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Öztrak, söz konusu duruma ilişkin sorulan soruya yanıt olarak gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.