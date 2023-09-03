Kılıçdaroğlu'nun atadığı danışmana CHP'de ilk tepki: Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 26 Mayıs’ta danışman olarak atadığının açığa çıkmasının ardından CHP kanadından bir dizi açıklama yapılmış ancak tepki gösterilmemişti.

Yaman'ın danışman olarak atanmasına partiden ilk tepki Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer’den geldi. Taşçıer, Atatürk ve laiklik karşıtı bir ismin partide bulunmasının, aynı zamanda kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yuapan Taşçıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP sözcüsüyüm. Elimden geldiğince Türkiye’de kadın hakları konusunda hem parlamentoda hem mahkemede hem sokakta mücadele eden bir kişiyim. Bildiğim tek gerçek şu: Bu ülkede kadınlar Ortadoğu’da gördüklerimizi yaşamıyorsa bunu ATATÜRK’e ve onun en temel ilkesi LAİKLİĞE borçludur. Atatürk’ün kurduğu ve laikliğin bayraktarlığını yapan Partimizde, laiklik karşıtı, Atatürk düşmanı bir kişinin hem de kadın ve aile politikalarından sorumlu danışman olarak bulunması, görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez!"