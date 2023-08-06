CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'değişim' açıklaması: 'Parti yönetimimiz değişecek'

CHP'nin Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'değişim' tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, il yönetiminde yapılan değişikliklerden bahsederken parti yönetiminin de değişeceğini söyledi.

'Parti yönetimimiz değişecek'

Seçim sonuçlarından bahsederken "CHP Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı" diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız, kurultay delegelerimiz, parti yönetimimiz değişecek."

'Birbirinize düştünüz, birbirinizi yiyorsunuz'

Sokağa çıkıp insanlarla konuştuğunu ifade eden Öztrak, karşılaştığı yurttaşların tepkisinin ise şöyle olduğunu dile getirdi:

"Benim aldığım en büyük tepki şu arkadaşlar: 'Faik Bey, tamam seçimi kaybettik. Seçim kazanılır, kaybedilir. Hepsi olabilir ama seçim bittiğinden beri siz birbirinize düştünüz, birbirinizi yiyorsunuz. Bize sahip çıkmıyorsunuz. Bu hükümet üzerimizden silindir gibi geçiyor.' Biz milletimize sahip çıkmak durumundayız. Bu aldığımız oyların bir sorumluluğu var." (AA)