CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan Menderes’in kesip attığı tırnak olamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Aydın'da Adnan Menderes Müzesi'nde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında konuşan Öztrak, Erdoğan'ın kendisini Adnan Menderes'le kıyaslayarak "Menderes’e büyük ayıp ettiğini" söyledi, "Kendisi, Menderes’in kesip attığı tırnak olamaz" dedi.

Öztrak’ın açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde: