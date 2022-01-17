CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan Menderes’in kesip attığı tırnak olamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Aydın'da Adnan Menderes Müzesi'nde yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında konuşan Öztrak, Erdoğan'ın kendisini Adnan Menderes'le kıyaslayarak "Menderes’e büyük ayıp ettiğini" söyledi, "Kendisi, Menderes’in kesip attığı tırnak olamaz" dedi.
Öztrak’ın açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:
- "Kim ‘Ne istediniz de vermedik’ dedi? Kim Oslo’da pazarlık masaları kurdu? Şehirlere tüneller kazılır, bombalar yığılırken kim valilere ‘Aman dokunmayın’ dedi? Kim oy almak için terörist başının kardeşini devletin televizyonuna çıkardı, terörist başının mektubunu okuttu? Kim daha geçen hafta İmralı’daki terörist başına hakim cübbesi giydirmeye kalktı. Bunları milletimiz görüyor. Ne yapıldığını da gayet iyi biliyor. Bu ülkede terörle mücadele değil müzakere eden, işine geldiğinde de iş birliği yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır”.
- “Erdoğan, sebep olduğu ekonomik krizi yalan rüzgârıyla savuşturabileceğini sanıyor. Ama vatandaşta bıçak kemiği deldi, geçti. Zamlar, işsizlik milletimizi eziyor. Milletin hali, mecali kalmadı. ‘Açım’, ‘işsizim’ feryatları artık AK Parti toplantılarından yükseliyor. Yurttaşlarımızın ellerinde bir canları kaldı”.
- “Bu ülkenin orta direği esnaftır. Dünyada da bu böyledir. Onun için gelişmiş ülkeler pandeminin başında esnafına, ‘Al sana borç, bununla idare et’ demediler. Koca koca ülkeler, esnafına, ‘Salgında ne kaybettiysen hepsini bütçeden telafi ediyorum’ dediler ve verdiler. Çünkü bu ülkeler, orta direk çökerse tüm toplumun çökeceğini çok iyi biliyorlardı”
- “Salgında, ABD milli gelirinin yüzde 26’sını, İngiltere milli gelirinin yüzde 19’unu, Almanya milli gelirinin yüzde 15’ini doğrudan gelir desteği olarak vatandaşlarına dağıttı. Ama Erdoğan, bizim sesimize kulak asmadı, vatandaşın feryadını duymadı. Onun yerine millete IBAN numarası atıp para istedi.”
- “Yılbaşı gecesi yapılan zamlar siyasi eşkıyalığın daniskasıdır. Yüzde 25 doğal gaz zammını, yüzde 127’ye varan fahiş elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını zincir marketler yapmadı, stokçular yapmadı, dış güçler yapmadı, üst akıl yapmadı. Bu zamları Recep Tayyip Erdoğan yaptı”.
- “Ülkedeki bu enflasyonun babası Erdoğan’dır. Ülkemizin değerli akademisyenleri oturup hesaplamışlar. Yüzde 36’lık tüketici enflasyonunun sadece 9 puanı yurt dışından.”.
- “Geçinemiyoruz, zamları geri alın’ pankartı astı diye Eskişehir Halkevi’ne 18 bin liralık idari para cezası yazdılar. Zamları yapanda kabahat yok, ama ‘Zamları geri alın’ diye yazanda kabahat çok. Tam bir Erdoğan zulmü. Yaptığınız zamlar ortada, milletin geçinemediği de ortada”.
- "Erdoğan, Aydın’da çıktı, kendisini rahmetli Adnan Menderes ile mukayese etmeye kalktı. O Menderes ki kendisi başbakanken ticarete atılmak isteyen oğluna, ‘Ticaret yaptığında alıp sattığın ben olurum. Ben başbakan olduğum müddetçe senin ticaret yapmana müsaade etmem’ diyecek kadar hassas, nüfuz ticaretine izin vermeyecek kadar ciddi bir devlet adamıydı. Erdoğan ise ‘Tüccar siyaset yapacağız’ diyerek 2003’te göreve başlamıştı. Erdoğan, Menderes’le kendini kıyaslayarak rahmetli Menderes’e büyük ayıp etmiştir. Kendisi, Menderes’in kesip attığı tırnak olamaz". (ANKA)