CHP Sözcüsü Öztrak: Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Öztrak toplantıda seçim ve sandık güvenliğini sağlamak amacıyla izleyecekleri yol haritasını gözden geçirdiklerini belirtti.

İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanmasına ilişkin konuşan Özrak "Saray şimdi dört koldan bu saldırıyı, sıradan bir adli vaka gibi göstermeye çalışıyor. Sıkılan mermileri, ‘Hırsız kovalamacası’ diye, yutturmaya uğraşıyor" dedi.

'Ortada hırsızlık ihbarı yok'

Öztrak "Ama ortada ne hırsız var ne de iddia ettikleri saatte, bir hırsızlık ihbarı. Hiç kimse milletimizin aklıyla dalga geçmeye kalkmasın. Bu sıkılan mermilerin azmettiricisi bellidir. Millet İttifakı olarak bizim kimseden korkumuz yok. Milletimiz sarayın hangi dolapları çevirdiğini görüyor. Duyuyor, notlarını da veriyor. Milletimiz bizimle beraber, Millet İttifakı ile beraber. Ne yaparsanız yapın… Ne kadar çirkinleşirseniz, çirkinleşin… 15 Mayıs sabahı Millet İttifakı kazanacak. Milletimiz kendini unutanlardan, sesini duymayanlardan, halini görmeyenlerden yaptıklarının hesabını soracak. 13. Cumhurbaşkanımız, Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak" diye konuştu.

'Hazırladıkları her tuzağın farkındayız'

Seccade tartışmasına da değinen Öztrak "Yaptıkları her şeyin hazırladıkları her tuzağın farkındayız. Biz bu mayınlı arazilerden daha önce pek çok defa geçtik. Onlar istiyor ki bizim Şeytan taşlamaktan tavafa vaktimiz kalmasın. Kendilerini çok akıllı sananlar hiç merak etmesinler millet iradesine kurulan her tuzağı bozacağız. Bunların yerle bir ettiği devlet yönetimini milletimizle birlikte ayağa biz kaldıracağız. Tuzakları kuranlardan da hesabını soracağız. Bugüne kadar milletten çaldıkları ne varsa, hepsini milletimize geri vereceğiz. Milletimiz feraset sahibidir. Kendini unutanlara notunu vermiştir. Şimdi tasdiknamelerini vermek için de sandığı beklemektedir" dedi.