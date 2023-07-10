CHP Sözcüsü Öztrak: Acı var ama reçete yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi’nde MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, "Ülkede hakkı, hukuku, adaleti bitiren kasayı tamtakır eden hükümet, seçimden sonra pervasızca, milletin boğazına çökmüştür" dedi.

Erdoğan'ın AKP'li milletvekillerine verdirdiği, torba yasa teklifiyle Anayasayı bir kez daha çiğnediğini söyleyen Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaştan ödediği motorlu taşıtlar vergisini, bir kere daha alıyor. Hafta sonunda Plan Bütçe Komisyonu’nda, CHP’li üyeler ‘bu olmaz, bunu çıkarı’ dediler. Ama hükümeti destekleyen partilerin üyeleri bunu kabul etmedi. Yetmez Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği bakanlık bütçelerine ödenek ekleme yetkisini de tekrar torbaya sokmuş. Meclis’in bütçe yapma yetkisini hiçe sayarak, bütçe içine tek kişinin iradesiyle harcanacak bir başka bütçe daha yerleştirilmiş. Yine bu teklifle, mali disiplinin önemli bir güvencesi olan, yasayla belirlenmiş, net borç kullanım tutarını üçe katlayan bir düzenleme getiriliyor. Bununla Cumhurbaşkanı, olağanüstü borçlanma yetkisi alıyor. Bununla da kalmıyor, Hazine’nin Kur Korumalı Mevduat uygulaması yükümlülüklerini, Merkez Bankası’na devrederek kamu harcamalarının, Merkez Bankası’ndan para basarak finanse edilmesinin önünü açıyor. Böylece en önemli enflasyon çapalarından birini de yok ediyor. Bu torba yasalaşırsa ne enflasyonla mücadele olur ne de yitirilen güven sağlanır."

Şimşek ve Erkan açıklaması: 'Her ikisi de topun ağzındadır'

Öztrak "Güveni sağlasın diye yeniden işbaşına getirilen, Hazine ve Maliye Bakanı’dan da ABD’den ithal edilen Merkez Bankası Başkanı’ndan da bu torbayla ilgili tık yok. Artık her ikisi de topun ağzındadır. Ağızlarıyla kuş tutsalar inandırıcı olamazlar" dedi.

Hükümetin "ekonomik soykırım" uyguladığını belirten Öztrak şunları kaydetti:

"Sarayın menüsünde vatandaş için bol bol zam var. Yapılan zamlara da ‘acı reçete’ diyorlar ama aslında ‘acı’ var ama ortada hala bir ‘reçete’ yok. Hükümet kurulalı bir aydan fazla zaman geçti. Hala ekonomide ne yapılacağını gösteren bir plan, bir program, bir yol haritası getiremediler. 21 yıllık hükümetin, aylar önce yaşadığımız depremle üzerine şal çekmeye çalıştığı ‘Büyük bir iflasın ilanı’ var. Erdoğan’ın güven sağlamak için vitrine koyduğu isimler de sadece bir ayda, hızla yıprandı."

'Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek'

"Bu yıl başlayan seçim süreci, önümüzdeki yerel seçimlerle sona erecek" diyen Öztrak "Bu seçimi kaybeden süreci kaybedecek. Erdoğan bunun farkında, biz de farkındayız. Yaklaşan seçimlere tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. Mayısta sandıktan çıkan 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız. Adalet yürüyüşüyle, 2019’daki yerel seçim zaferimizle, muhalefetin tüm farklılıkları bırakıp vatan ve millet aşkıyla bir araya gelmesiyle başlayan değişim artık durdurulamaz. Mahalli idare seçimlerinde, CHP’nin yönettiği büyükşehirlerin yanına kalan büyükşehirleri de ilave etmeye kararlıyız ve büyük değişimi hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyer’in görevine son verdiği, il başkanlığına adı geçtiği için iki görevi aynı anda yapmasının doğru olmayacağı eleştirisiyle bu kararı verdiği iddia ediliyor. Böyle bir karar var mı, süreçle ilgili bilgi alabilir miyiz” sorusu üzerine Öztrak, “İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir" dedi.

Tanju Özcan açıklaması

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çarşamba günü CHP Genel Merkezi’ne gelmesi bekleniyor. Özcan’ın Genel Merkez’e alınmaması talimatı verildiği iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mu, 15 il başkanının görevden alınacağı iddialar var. Bu iddialara ilişkin bir yorumunuz olacak mıdır” sorusu üzerine Öztrak, şu yanıtı verdi:

“Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP’yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir. Çayını, kahvesini içer. Biz paraları gasp edildiği için AKP Genel Merkezi’ne yürüyen şehit yakını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık hiçbir zaman olmayacağız. AKP değiliz biz. 15 il başkanı ile ilgili sorunun cevabı da hayır, doğru değil.”

Öztrak, “MTV ve KDV olmak üzere tekrar vergi artışına gidileceğine dair iddialar var. Vergilerin artırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine de “Ekonomik soykırım yapmak olduğunu söyledim. Böyle plansız programsız vergi artışları yapılırsa daha çok zamlar vergiler görürüz dedim” diye konuştu.