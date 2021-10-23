CHP Sözcüsü: Acil ve adil bir seçim gerekiyor

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Öztrak, açıklamasında “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan'ı evine göndermek gerekiyor” dedi.

CHP Sözcüsü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” sözünü hatırlatarak "2023’e 2 yıl kala, bıraktık ilk 10’u, Türkiye en büyük 20 ekonomi liginden bile düştü. Bu acı gerçek, Hazine ve Maliye Bakanının da katıldığı IMF-Dünya Bankası’nın Ekim 2021 toplantıları için hazırlanan IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporuyla tüm dünyaya ilan edildi” dedi.

Türkiye'nin 1990'da dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini, Eylül 1999'da da G-20 üyesi olduğunu söyleyen Öztrak, “Tüm bunlar olurken AK Partinin esamesi bile okunmuyordu" dedi.

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na ilişkinse Öztrak, “[Rapora göre] gelecek yıl 2022'de, küresel sıralamada bir basamak daha gerileyerek, 22. sıraya düşeceğimiz anlaşılıyor. Tablo açık. Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde Türkiye tepetaklak çakıldı” ifadelerini kullandı.



Öztrak, “Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni değiştirmek için acil ve adil bir seçimle Erdoğan'ı evine göndermek gerekiyor" derken şunları kaydetti:

“Yeni kadrolar, yeni kurumlar, yeni kurallar dediğimiz '3 Yeni' ile ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye'yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!”