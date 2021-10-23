Ünal: Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüşmüş bir yapı var

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 'AKP 85. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na AKP Grup Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal katıldı.

Burada yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alan Ünal, “Bugün AK Parti karşısında siyaset yapanlarla mı mücadele ediyor yoksa düşmanlık yapanlarla mı mücadele ediyor? Bana 'Türkiye siyasetinde böyle bir gerilim var' diyorlar. Siyaset rekabeti gerektirir, düşmanlığı değil. Bizim karşımızdakiler, bizim siyasi rakiplerimiz olsa keşke. Muhalefet alternatif üretmek demektir. Karşımızda AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör ettiği için artık düşmanlıkları Türkiye düşmanlığına dönüşmüş bir yapı var maalesef. O yüzden karşımızdakiler siyaset yaptıklarını söylemesinler” ifadesini kullandı. (İHA)