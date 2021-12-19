CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni başlattı

Seçim hazırlıkları yapan CHP, İstanbul Modeli kapsamında yeni projesini olan “Sandık Savunma Hareketi”ni başlattıklarını ilan etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda yurttaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi’ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından “Sandık Savunma Hareketi’ni başlatıyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, “Sevgili avukat kardeşim, İlçe seçim kurulları ve sandıklarda vatandaşın oyunu ben de korumalıyım diyorsan eğer mailini bekliyoruz. Çalışmalarımıza ve başta bilişim okuryazarlığı olmak üzere eğitimlerimize şimdiden başlayalım” denildi.

Bilindiği üzere, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kısa bir süre önce İstanbul seçimlerinde sandıkları korumak için oluşturdukları modeli genel seçimlerde de kullanacaklarını ifade etmişti.