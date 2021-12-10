İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yerel mahkemece verilen 56 bin lira manevi tazminat miktarını 290 bin liraya çıkardı.
Erdoğan'ın avukatları itiraz etti, Kaftancıoğlu'na verilen ceza 290 bin liraya çıkarıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Erdoğan'a hakaret iddiasıyla verilen 56 bin liralık ceza, 290 bin liraya çıkarıldı.
Haber Merkezi