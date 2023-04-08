CHP Nilüfer ilçe örgütüne saldırı

CHP Nilüfer İlçe Örgütü’nün Fethiye Mahallesi’ndeki yeni binasının duvarlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yazılar yazıldı ve parti logosu tahrip edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin eşkallerinin belirlendiğini aktaran ilçe başkanı Fırat Yılmaz, "Partimizin terör örgütüyle ilişkilendirilerek bu şekilde yapılan saldırının hiçbir kabul edilir tarafı yoktur. Gece saatinde yapılan bu yazılamadan sabah karşı haberimiz oldu." dedi.

Yılmaz, Bursa Emniyeti’ne kamera kayıtlarını gönderdiklerini, görüntülerde tespit edilen iki kişinin olduğunu söyledi.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da saldırının İYİP ve CHP'nin İstanbul il örgütlerine düzenlenen saldırılarla başlayan zincirin devamı olduğunu kaydetti. Özkan şunları söyledi: "İktidar kaybedeceğini anladıktan sonra bu eylemlerin destekleyen bir yapıya kavuşturuyor bu ekosistemi. Biz bunu demokrasiye yönelik bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. 14 Mayıs seçimlerini kazandıktan sonra ülkemizi bu atmosferden kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım failler en kısa zamanda bulunur ve hak ettiği cezayı alırlar.”