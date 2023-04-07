İstanbul Valiliği: CHP binası civarında ateş açan 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada 4 şüphelinin Esenyurt'ta yakalandıkları, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda;

Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın (A.P) adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir.

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan (A.P), (B.Ö), (A.Ö), ve (F.E.E.) adlı (4) şüpheli şahıs Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalanmıştır.

Araçta yapılan aramada; (1) adet silah ile (15) adet fişek, şüpheli (F.E.E)’nin ikametinde yapılan aramada; (3.77) gr. uyuşturucu madde ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; (E.D) isimli şahsın “sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği” beyan edilmiştir.

Firari şüpheli (E.D)’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktarmıştı.

Kaftancıoğlu dün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söylemişti:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."