CHP milletvekili: Hatay'da aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Hatay'da aynı adrese kayıt 300 kişi tespit' ettik" açıklamasında bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı adreste 300 seçmen tespit ettiklerini duyuran Mullaoğlu, konuya ilişkin yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

Seçmen kağıtlarını sosyal medya hesabından paylaşan Mullaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Hatay İli Samandağ ilçesi, Çiğdede Mahallesi’nde aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik. Seçmen listeleri oluşturulurken hilelerin yapıldığına dair çok kuvvetli şüpheler var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hile yapanların cezalandırılması için gerekli bütün yasal yollara başvuracağız. Demokrasimize hileyle yapılan darbeyi asla kabul etmeyeceğiz.”