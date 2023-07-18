CHP Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak: Gündem vergi zamları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, vergi zamları ve ekonomide devam eden kötü gidişat üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

DHA'nın haberine göre, basın toplantısında yapılan vergi zamlarına tepki gösteren CHP Grup Başkanı, zamları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Özel, yapılan son zamlara ilişkin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirterek dilekçelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunacaklarını kaydetti.

Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" diye konuştu.

Ekonomi yönetimini eleştiren Özgür Özel, son beş yılda beş kez Merkez Bankası Başkanı'nın beş kez değiştirildiğini söyledi.

Özgür Özel'in konuşmasında ek bütçe hakkında ise deprem için ihtiyaç duyulan miktarın 507 milyar lira olduğunun altını çizerek iktidarın ek bütçe olarak 1.9 milyar lira kullanmak istediğine dikkat çekti.