CHP listelerinden seçime girecek DEVA Partisi ve Gelecek Partisi adayları belli oldu

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Millet İttifakı’nda DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçim iş birliği kapsamında CHP adı altında ortak liste ile seçime girme kararı aldı.

DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden ise 19 isim CHP listelerinden aday gösterildi.

DEVA Partisi'nin CHP listesinden gösterilecek adayları

Aday listesin DEVA yöneticileri Sadullah Ergin, İdris Şahin, Burak Dalgın, Elif Esen, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Cem Avşar, Doğa Şanlıoğlu yer aldı.

CHP listelerinden aday gösterilenlerin tam listesi ve aday oldukları kentler şöyle:

- Adana 4. sıra Sadullah Kısacık

- Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin

- Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin

- Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın

- Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu

- Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız

- Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak

- Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya

- Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan

- İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen

- İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal

- İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu

- İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz

- İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu

- İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen

- Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu

- Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy

- Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf

- Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen

- Siirt 1. Sıra Umut Dayanan

- Sivas 2. Sıra Serdar İnce

- Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz

- Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar

- Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz

- Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu

Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden gösterilecek adayları

CHP listelerinde Gelecek Partisi’nden19 aday yer aldı. Genel merkez yöneticileri Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Kani Torun, Yeşim Karadağ, Sema Silkin Ün, Selim Temurci, Doğan Demir, Selçuk Özdağ, Ömer Ünal dikkat çeken isimler oldu.

CHP listelerinden aday gösterilenlerin tam listesi ve aday oldukları kentler şu şekilde:

- Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra

- Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun

- Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun

- Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız

- Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ

- Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün

- İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci

- İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin

- İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir

- İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat

- İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici

- Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan

- Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır

- Konya 2. Sıra Hasan Ekici

- Konya 4. Sıra Ömer Ünal

- Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ

- Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt

- Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil

- Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten.