CHP listelerinden aday olan Saadet Partililer belli oldu

Ana muhalefet partisi CHP'de son çalışmalar, gece saatlerinde yaşanan hareketliliğin ardından bu sabah saat 07.00'de başladı. CHP listelerinden seçime girecek olan Saadet Partili isimler belli oldu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, o isimler ve özgeçmişleri şöyle:

Birol Aydın/İstanbul-1'inci bölge 5. sıra:

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane‘de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gebze’de, yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi’nde tamamladı. Üniversite sonrası Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Görüş partilerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2002-2005 yıllarında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı yaptı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi‘nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Aydın, 1 Ekim 2017 yılında Saadet Partisi İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde görevini Dr. Abdullah Sevim'e devretti. Birol Aydın, evli ve 3 çocuk sahibidir. Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olmuştu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Hasan Bitmez/Kocaeli 4. sıra:

1969 yılında Giresun/Alucra’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde okudu. Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]’in bir dönem başkanlığını yaptı.

2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]’nun Genel Başkanlık görevini üstlendi. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği'nin "yardımlarını" Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı. Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde devam etti.

Saadet Partisi Genel Merkezinde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi.

Halen Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir. Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 3. bölge 2. sıra milletvekili adayıdır.

Mahmut Arıkan/Kayseri 2. sıra:

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu. Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. ÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi kuruluşunda görev aldı.

Mesut Doğan/Ankara 3'üncü bölge 3. sıra:

Mesut Doğan, 1972'de Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Tokat Erbaa’da tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini 1997'de bitirdi. Milli Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarda görevlerde bulundu. 2002'den beri aktif siyasetin içerisinde yer alıp, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma ekibinde görev yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini 2014'ten beri yürütüyor.

Bülent Kaya/İstanbul-3'üncü bölge 7. sıra:

1973 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Saadet Partisi, Anadolu Gençlik Derneği, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2018 Genel Seçimlerinde Saadet Partisi 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Adaylığı yapmıştır.

Mehmet Karaman/Samsun Sıra: 2

Samsun'un Ladik ilçesi doğumludur. Mehmet Karaman Saadet Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın özel kalem müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. Mehmet Karaman geçmiş yıllarda Fazilet Partisi’nden 3. Sıra Samsun milletvekili adayı oldu.

1956 yılı doğumlu Mehmet Karaman, Gazi Üniversitesi - Ankara, Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği - Lisans mezunudur. Diğer görevleri: RP Ankara İl Başkanı (1986), RP Özel Kalem Müdürü (1988), Başbakan Müşaviri ve Özel Kalem Müdürü (1996-1997)