14 Mayıs seçimlere günler kala milletvekilliği aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için son gün bugün.

Birçok siyasi parti aday listelerini teslim edebilmek için büyük bir çaba sarf ederken; Millet İttifakı'nda yer alan ve CHP listelerinden seçimlere girecek Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Parti ve Demokrat Parti'lerine kaç kişilik kontenjan verileceği merak konusu oldu.

3 isim belli oldu

Deva Partisi'nin 12, Gelecek Partisi'nin 10, Saadet Partisi'nin 4, Demokrat Parti'nin 4 adayını CHP listelerinden kesin seçtirmek için müzakere ettiği belirtiliyor.

Çalışma sürerken ise CHP listelerinden seçime girecek 3 Demokrat Partili isim belli oldu.

Söz konusu isimlerin şu kişiler olduğu belirtildi.