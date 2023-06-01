Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP'de seçim sonrası yaşananları kaleme aldı.

Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğinden ayrılmayacağı artık anlaşılmış oldu. Ancak CHP lideri, seçmeni yatıştırmak için kimi kelleleri alacak, kimi atamalar yapacak" derken, "Bugün Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için istifalarını sunacak. Pazartesi günü Parti Meclisi'nde yeni MYK üyeleri seçilecek. Sular durulur mu Sanmam" ifadesini kullandı.

'İYİP, Millet İttifakı'ndan ayrılabilir'

Saymaz, İYİP'in Millet İttifakı'ndan ayrılabileceğini de dile getirdi:

"İyi Parti önceki gün Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantı dört buçuk saat sürdü.

Akşener dinledi ve tek tek not aldı.

Şu eleştiriler dile getirildi:

“Aday yanlıştı, yanlışta ısrar edildi.”

“Halk CHP'yi HDP'den ayrıştırmadı. CHP ile birlikte olmamız bizi de vurdu.

İyi Partililer “Millet İttifakı'nın seçimle birlikte son bulduğunu ve mecliste gerekli görüldüğünde yan yana gelinmesi gerektiğini” söylüyor. Bu ortak bir kanaat.

Akşener'in yerel seçimde kimsenin kapısına gitmeyeceği ifade ediliyor. “Birlikte çalışmak isteyen varsa bizim yanımıza gelebilir” deniyor."