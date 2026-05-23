CHP Kurultayı soruşturmasında 9 tutuklama: 'Aralarında o dönem Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler var'

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturduğu 38. Kurultay'da delegelerin iradesine müdahale edildiği iddiaları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da 13 kişi gözaltına alındı.

Aralarında CHP İstanbul il yöneticilerinin de bulunduğu 13 kişi, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan isimlerden 11’i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilirken, 2 isim hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalander Özdemir'in de yer aldığı 11 kişiden 9'u hakkında tutuklama kararı verdi. Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Gülhan Aydın ile Ayça Akpek Şenay ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

'Gözaltına alınanlar arasında değişimi desteklemeyenler var'

Operasyonların ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınanlar arasında, o dönem genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen, hatta kurultay tarihinde parti üyesi dahi olmayan isimlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Dosyadaki çelişkilere değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltına alınan Melda Tanışman Tutan; diyorlar ki senin kardeşin belediyede işe girmiş, bunun karşılığında değişime oy veriş. Melda’nın kardeşi o tarihte delege de değil, partiye üye de değil. Üstelik kardeşi kongreden 1 yıl sonra işe girmiş. Metin Kaya İBB meclis üyesi. Değişime oy toplamak için menfaat temin ettiği iddia ediliyor. Metin Kaya, Cemal Canpolat’ın (CHP İl kongresinde Özgür Çelik’in karşısındaki aday) listesinde yer alıyor. Yani değişimi değil rakip adayı desteklemiş. Hayati Kaya isimli meclis üyesi daha önce Ankara’da şüpheli olarak ifade verdi. Ama hiç sanık olarak iddianamelere eklenmedi.”

'Kurultay sürecinden aylar önce alınan ihaleler suçlama yapılmış'

Suçlamalara konu olan belediye ihaleleri ve projelerin, kurultay takviminden çok daha önce gerçekleştiğini belirten Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

“Safi Karayalçın; bugün verdiği ifadede Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ifade etti. Diyorlar ki değişimi desteklemesi karşılığında belediyeden ihale almış. İhaleyi 18.04.2023 tarihinde almış. O tarihte ilçe kongresi, il kongresi, kurultay yapılmamış. Ortada delege yok. Süreç ağustosta başladı, eylülde devam etti, ekimde İstanbul kongresi, kasımda kurultay yapıldı. Üstelik bu kişi belediye ile davalık olmuş. Eski Erzurum il başkanıyken Suat Dünder isimli kişi. İl başkanıyken Beşiktaş Belediyesi Erzurum’da kitap kafe açtı ve Suat Dünder de değişimi destekledi. Erzurum’a açılan kitap kafe Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 2022 yılında açılmış. Daha sonra da kapatılmış. Gelip bunu kurultaya bağlıyorlar.”

