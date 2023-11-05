CHP Kurultayı devam ediyor: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belirlenecek

CHP'nin “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla düzenlediği 38. Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.

Kurultayın ilk gününde gerçekleşirilen genel başkanlık seçimini Özgür Özel kazanmıştı. Bugün ise kurultayın ardından en yetkili organ olan 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu belirlenecek.

Bu kapsamda, PM üyeliği seçimleri için aday başvuruları saat 19.00'a kadar Kurultay Divanı'nca kabul edilecek. Adayların sıra numaralarının belirlenmesi ve seçim için hazırlıkların tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde PM üyelerinin seçimine geçilecek.

Delegeler, kurultayın bugünkü bölümünde PM üyelerinin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK'nin üyelerini de seçecek.