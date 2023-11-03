CHP kurultay öncesi 'sol'u yeniden keşfetti: Gündoğdu Marşını Kılıçdaroğlu'na uyarladılar

Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardır sağ partilerle ittifak kuruyor, danışmanlarını sağcılardan seçiyor, hedef kitlesini sağcı seçmen olarak belirliyor. Ancak genel başkanlık yarışına sahne olacak kurultayla birlikte partide bu kez ''solculuk'' yarışı hakim.

Haftasonu düzenlenecek kurultay öncesinde CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Emeç Aksoy Parlak, sosyal medya hesabından bir şarkı paylaştı. Kurultay için seçildiği tahmin edilen şarkıda Gündoğdu Marşı’nın ezgisinin kullanılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunulan sözler eleştirilere neden oldu.

Gündoğdu Marşı kimin?

Bestecisi ve ne zaman bestelendiği bilinmeyen Gündoğdu Marşı, 1960'lı yıllarda yükselen öğrenci hareketiyle birlikte bilinir hale geldi. Gündoğdu Marşı, NATO'yu benimseyen CHP'nin aksine antiemperyalist, piyasa ekonomisini savunan CHP'nin aksine sosyalizm ve devlet mülkiyetinden yana olan devrimcilerle özdeşleşti. Eylemler, grevler ve direnişlerde milyonlar tarafından seslendirildi. Marşı okumak birçok defa suç sayıldı.

Gündoğdu Marşı Gün doğdu, hep uyandık Siperlere dayandık Bağımsızlık uğruna da Al kanlara boyandık Yolumuz devrim yolu Gelin kardaşlar, gelin Yurdumuza faşist dolmuş Vurun kardaşlar, vurun İşçi köylü hep hazırız Bozuk düzene karşı Halk savaşı vereceğiz Emperyalizme karşı Yolumuz devrim yolu Gelin kardaşlar, gelin Yurdumuza faşist dolmuş Vurun kardaşlar, vurun

Laiklik, Üç Fidan, Haziran Direnişi

Partideki yenilik ihtiyacını sonradan fark ederek ''değişim'' kanadının genel başkan adayı olan Özgür Özel, ''Altı oku savunan bir partiye ihtiyaç'' olduğunu söylemiş ve laikliğin tehdit altında olduğunu hatırlamıştı.

''Değişim'' kanadının adayı olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Erdal Eren’in mezarlarını ziyaret etmişti.

Çelik'in kongredeki rakibi Cemal Canpolat, başkanlık yarışı öncesi Haziran Direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü ile başından yaralanıp hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan ile fotoğrafını paylaşmıştı. Canpolat fotoğrafa düştüğü notta, delege listesinde Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş'in de olduğunu duyurarak, ''Mücadeleye devam'' demişti.

Canpolat'ı destekleyen CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 24 sene önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı ziyaret etmişti.