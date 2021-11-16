CHP Konak İlçe Başkanı 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gruşçu, "Basına yansıyan bana, yasa dışı yollarla yapılmaya çalışılan bu kirli kumpasın muhataplarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle sürecin sağlıklı işlemesi, canımdan çok sevdiğim partimin iktidar yolundayken yıpratılmaması ve görevde bulunan yol arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kan değişiminin yararlı olacağı inancıyla ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.

Gruşçu'ya ait olduğu öne sürülen bir telefon görüşmesi kaydı sızdırılmış, ilgili kayıtta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a hakaret içeren ifadeler yer almıştı.