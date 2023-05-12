CHP Kılıçdaroğlu'nun 'Rusya' mesajını İngilizceye farklı çevirdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımla montaj, kumpas ve kasetlerin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullandı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Türkçe ve Rusya olarak yaptığı bu paylaşım alıntılanarak mesajın İngilizce versiyonuna yer verildi. Ancak bu metnin Kılıçdaroğlu'nun Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımlardan anlam ve üslup olarak oldukça farklı olduğu görüldü.

İngilizce metinde "... arkasında siz varsınız" gibi kesin bir ifade yerine "... Rusya'dan kaynaklanmış gibi göründüğünü fark ettik" ifadesine yer verilirken, "15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk’ün devletinden çekin" ifadesi de yumuşatılarak "Sizinle dostluğumuza değer veriyoruz ve bunun 15 Mayıs'tan sonra da devamını istiyoruz. Bu nedenle Türk devletine karışmaktan kaçınmanızı rica ederiz" diye belirtiliyor.

CHP'nin yayımladığı İngilizce metnin Türkçeye çevirisi şöyle:

"Sevgili Rus dostlarımız,

Ülkemizde son olarak ortaya saçılan belirli montaj, kumpas, Deep Fake içerikleri ve kasetlerin Rusya'dan kaynaklanmış gibi göründüğünü fark ettik. Sizinle dostluğumuza değer veriyoruz ve bunun 15 Mayıs'tan sonra da devamını istiyoruz. Bu nedenle Türk devletine karışmaktan kaçınmanızı rica ederiz. İşbirliğine ve dostluğumuzu sürdürmeye açığız."