AKP'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddialarına: Duyum varsa devlet kurumlarıyla paylaşın

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir Twitter paylaşımı yaparak, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deepfake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" demişti.

Habertürk yayınına katılan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun "deepfake" iddialarıyla ilgili Rusya'yı sorumlu tutmasına ilişkin konuştu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Duyumla birisi bir şey söyledi diyerek bir ülkeyle ilgili konuşmam. Bunun devlet ve millet hayatına zararları olduğunu bilirim. Duyum varsa gidin ilgili kurumlarla paylaşın.

Bende herhangi ülkeyle ilgili bir istihbarat yok. Bu bilgi nereden gelmiş? Karşı istihbarat faaliyeti midir? Birçok olay görmüşüz. Bir sürü ihtimali aynı anda değerlendirebiliyoruz. Bu duyumla, yorumla yapılacak bir şey yok. Çıksınlar açıklasınlar 'seçimlerde lehimize, aleyhimize müdahale edilecek' diye. Duyum varsa devlet kurumlarıyla paylaşın. Herhangi ülke rakibim olan siyasetçi hedef alıyorsa topyekûn mücadele ederiz. Esas mesele şu; duyum falan meselesiyle ilgili değil. Varsa bir şey varsa paylaşılsın. Rakiple ilgiliyse biz rakipten bir adım öne çıkalım. Hiç kimse buna tenezzül etmesin diyelim. "