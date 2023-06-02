CHP Kayseri İl Başkanı istifa etti

CHP’de dün MYK üyelerinin istifasının ardından bir istifa haberi de Kayseri’den geldi.

CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sözcü’den Müslüm Evci'ye konuşan Adil Demir, "Hem işlerim yoğun hem de sağlık problemlerim var ama istifanın tek nedeni bu değil. Kayseri’de milletvekili sayımızı artırdık ve oy oranımızı yükselttik ama bu yeterli değil. İktidar olamadık ve Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçtiremedik. Bu sebeple görevimden istifa ettim" dedi.

CHP Kayseri eski İl Başkanı Ümit Özer geçtiğimiz Ocak ayında milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmiş ve yerine Adil Demir gelmişti.