CHP Kadın Kolları üyelerine 'teröristsiniz' saldırısı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için saha çalışması yapan CHP İlçe Kadın Kolları üyeleri bir grup erkeğin sözlü saldırısına uğradıklarını söyledi. CHP Merkezefendi Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki kadınlar saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da mazbata töreni sonrası olayın gerçekleştiği yere giderek saldırıya uğrayan kadınlarla ve şahitlerle konuştu.

‘'Teröristler burada barınamaz' dediler'

Sözlü saldırıya uğrayan CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları üyesi, yaşananları “Teröristsiniz dedi, teröristler burada barınamaz defolun gidin bu mahalleden dediler, mahalle onun değil. Ben ondan şikayetçiyim” sözleri ile anlattı.

Olaya şahit olan bir genç de kadınlara “PKK’lısın, teröristsin” sözleri ile saldırıldığını gördüğünü belirterek “Kargaşa içine girdik ayırmak zorunda kaldım” dedi. (ANKA)