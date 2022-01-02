CHP İzmir il binası duvarına gamalı haçlı, ırkçı yazı

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Alsancak semtindeki yeni binasının duvarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ırkçı yazılar yazıldı. Binanın duvarına Nazi sembolü olan gamalı haç ile birlikte yazılan "Irkçılık Yaşatır" ve "CHP Atatürk'ün Partisi Değil. Kahrolsun HDP, PKK" yazıları tepki çekti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, "Binamızın duvarına ırkçılığı öven, kin ve nefret ifadeleri içeren yazılar yazılmış olup konu ile ilgili polis ve savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Süreci takip ediyoruz. Kin, nefret ve şiddetten medet umanlar bilsinler ki umduklarını bulamayacaklar" dedi.

Çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve siyasi de söz konusu yazılara tepki gösterdi. (ANKA)